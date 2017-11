Saiba o que é preciso em mãos para conquistar o financiamento e não perder o seu tempo e o da imobiliária

Sair do aluguel é o sonho de muitos brasileiros e isso só pode ser realizado por meio da aquisição da casa própria.

Alguns, preferem ficar juntando toda a quantia e depois ir lá e quitar de uma única vez, mas há aqueles que buscam uma imobiliária em Campinas pensando em obter um financiamento imobiliário, pois por meio dele, a chance de sair do aluguel aumenta.

Mesmo com todos os documentos em mãos e isso inclui o do comprador, do imóvel e também do vendedor, o crédito pode não ser aprovado e assim depois de tanto esforço o negócio que contou com a ajuda de uma imobiliária cai por terra.

Por isso, antes de buscar uma imobiliária e sair por aí visitando imoveis campinas, é fundamental que você tenha o nome limpo e com crédito, pois caso contrário, o crédito para financiamento não será dado.

Além disso, é preciso ter dinheiro em mãos para dar a entrada, porque mesmo que o montante seja menor, é solicitado uma quantidade de entrada. É indicado ainda ter uma conta no mesmo banco que você pedirá o financiamento, pois isso faz com que os juros sejam reduzidos.